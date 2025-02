Elettricità più cara col libero mercato Bolletta su dell’80% per 12 milioni

Quotidiano.net - Elettricità più cara col libero mercato. Bolletta su dell’80% per 1,2 milioni

Roma, 9 febbraio 2025 – Alla faccia del risparmio. Ci avevano raccontato che il passaggio aldell’energia elettrica avrebbe alleggerito le bollette, invece in un anno oltre 1,2di famiglie non vulnerabili si sono ritrovate a pagare tariffe mediamente più alterispetto a quelle applicate nel Servizio a Tutele Graduali e del 44% rispetto a quelle deltutelato, rimasto attivo per i clienti vulnerabili. Lo certifica Assium, l’associazione degli utility manager, che analizzando gli ultimi dati di Arera rileva come da gennaio 2024 1.230.974 famiglie abbiano abbbandonato i regimi gestiti da Arera per migrare aldell’energia:. Di questi, quasi 570mila hanno lasciato le Tutele Graduali tra luglio 2024 e gennaio 2025, optando per un operatore del