Quifinanza.it - Effetto dazi sui prezzi di cibo e vestiti in Italia, nuovi aumenti se l’Europa risponde

Leggi su Quifinanza.it

Il Codacons esprime forte preoccupazione per le possibili ripercussioni di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, promettendo una serie di rincari che si abbatterebbe sui consumatorini nel caso in cui l’Ue decidesse di introdurre contro-in risposta alle misure protezionistiche adottate dagli Usa. Vediamo nel dettaglio le conseguenze.Contro-Ue: l’impatto sui consumatoriSe l’Unione Europea decidesse di introdurre contro-in risposta alle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti ci sarebbero dunque conseguenze pesanti per tutti i consumatorini. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha espresso grande preoccupazione per una possibile guerra commerciale tra Usa e Ue.“Tralasciando il settore dell’industria, eventualiimposti dalsulle importazione dagli Usa provocherebberodeial dettaglio per beni di largo consumo”, avverte il Codacons.