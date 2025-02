Lanazione.it - Edoardo Bove dice sì a Carlo Conti: il centrocampista viola sarà a Sanremo

Firenze, 9 febbraio 2025 –protagonista al Festival di2025. Il calciatore della Fiorentina salirà sul palco dell’Ariston nella serata finale che si terrà sabato 15 febbraio e durante la sua partecipazione avrà l’opportunità di presentare una delle canzoni rimaste in gara. La notizia - che deve essere ancora confermata ufficialmente sia dal clubche dal diretto interessato - circolava ormai da alcuni giorni e solo nelle ultime ore ilha dato il suo sì definitivo al direttore artistico nonché conduttore del Festival, che in quanto grande tifoso della Fiorentina ha scelto di coinvolgereper permettergli di testimoniare quanto accaduto sulla sua pelle lo scorso 1°mbre (il malore durante il match contro l’Inter che lo ha per il momento obbligato a lasciare il calcio giocato e a subire un intervento al cuore, con l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile).