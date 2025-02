Davidemaggio.it - Edoardo Bove a Sanremo 2025

Un po’ ospite, un po’ co-conduttore, al Festival diè atteso. Il 22enne calciatore della Fiorentina parteciperà alla finale di sabato 15 febbraio.Carlo Conti lo aveva in parte anticipato, annunciando una “possibile sorpresa” da aggiungere ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, co-conduttori dell’ultima serata. Ci sarà, dunque, anche il centrocampista viola, che avrà probabilmente modo di raccontare la sua storia e presentare una delle canzoni in gara.L’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sìha dichiarato il conduttore e direttore artistico all’Ansa.: la paura del 1° dicembre 2024è salito, purtroppo, agli onori della cronaca per la grande paura del 1° dicembre scorso.