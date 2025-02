Lapresse.it - Ecuador, seggi aperti per elezioni presidenziali: Luisa González al voto

Urne aperte per lein, con il presidente conservatore in carica, Daniel Noboa, che sfida la 47enne avvocatessa, principale candidata della sinistra., candidata del Movimento per la Rivoluzione Cittadina dell’, ha votato nelle scorse ore. Lei e Noboa sono i favoriti tra i 16 candidati. Tutti hanno promesso agli elettori di ridurre la criminalità diffusa che ha spinto le loro vite verso una nuova, snervante normalità quattro anni fa. L’impennata di violenza inè legata al traffico di cocaina prodotta nei vicini Colombia e Perù. Sono oltre 13,7 milioni i cittadiniiani che hanno diritto al. Per vincere direttamente, un candidato deve ottenere il 50% dei voti o almeno il 40% con un vantaggio di 10 punti sullo sfidante più vicino.