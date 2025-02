Quotidiano.net - Ecuador: multe salate per chi non vota alle elezioni presidenziali

Con il voto obbligatorio e, soprattutto indove la valuta legale è il dollaro e lo stipendio minimo di 470 dollari (il quarto più alto dell'America latina dopo Costa Rica, Cile e Uruguay), la multa per chi nonoggi è di 47 dollari, pari al 10% del salario minimo. Va peggio se a non presentarsie per il rinnovo del Parlamento, è uno dei 287.534 scrutinatori convocati. Gli assenti senza giustificazione, infatti, come riporta il sito all news Primicias, saranno multati con 117,5 dollari. La sanzione è invece davvero draconiana per i membri delle commissioni dei seggi che, se abbandonano il loro posto senza giustificazione e non adempiono al compimento delle loro funzioni fino alla conclusione dello scrutinio e alla sottoscrizione dei documenti elettorali pertinenti, possono ricevereelettorali sino ad un massimo di 9.