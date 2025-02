Lanazione.it - "Economia e lavoro non c’è confronto. Vince il turismo"

Speravo che le mie parole sulla necessità di un’ampia riflessione riguardo all’ampliamento del porto di Carrara venissero accolte come un invito a una discussione franca e aperta sul futuro della costa apuoversiliese. Purtroppo, per ora, ho ricevuto solo una risposta – tra l’altro piuttosto dura nei toni – da parte della sindaca di Carrara. Gli altri, invece, tacciono o si sottraggono al problema". Torna a far sentire la sua voce, che poi è quella anche degli operatori turistici di Massa, il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. "Eppure – sostiene Murzi – il futuro turistico della nostra zona non è questione di poco conto. Un’analisi dei Paladini ApuoVersiliesi, corredata da foto dei progetti, smentisce chi sostiene che il porto non verrà ampliato. Anzi, evidenzia che l’ampliamento della superficie complessiva sarà di oltre 130mila metri quadrati.