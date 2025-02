Laverita.info - Ecco chi ha preso i soldi da Soros

Non solo lo studio legale che ha curato il ricorso contro Giorgia Meloni & C: la fondazione del magnate negli ultimi otto anni ha versato milioni ad associazioni, Ong, università e partiti per spingere la sua agenda progressista, pro migranti, ultra green e femminista.