Eccellenza / Vincono Maceratese e K Sport, in testa non cambia nulla

La capolista in casa della Sangiustese, l’undici di Magi a Fabriano. Sospesa per nebbia la partita di Urbino con Chiesanuova in vantaggio. Tre punti anche per il TolentinoVALLESINA, 9 febbraio 2025 – Giornata che non portadi nuovo inalla classifica dovetutte. Anche il Chiesanuova era in vantaggio ad Urbino con il rigore di Mongello ma ha vinto la nebbia e gara sospesa al 34?.ATLETICO MARINER – ALMA FANO 4-0ATLETICO MARINER – Amato, Marucci (Malherio), Luciani (Bontempi), Sharif (Panza), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni, Tassi (Raggio), Rodriguez, Napolano, Cialini (Verdesi). All. Puddu – A disp. Ponzanetti, Picciola, Oddi, LalajALMA JUVENTUS FANO –Tommasino, Rovinelli, Marcatili, Rastelletti, Pedro, Malshi, Di Guida, Militaru (Mattioli), Engobo (Gantalis), Ghandaoui (Biagioni), Goupy.