Livornotoday.it - Eccellenza, vincono 1 a 0 Pro Livorno Sorgenti e Sporting Cecina

Leggi su Livornotoday.it

Tre punti e due 1 a 0 per le formazioni livornesi diche rimangono entrambe in pienissima corsa playoff, una lotta agguerritissima e affollata che coinvolge tutte le squadre dal 11° posto in su tranne il Camaiore ormai ufficiosamente promosso in Serie D.La Pro