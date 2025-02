Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, Osimana a Montefano. Portuali e Fabriano-Cerreto per risalire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una trasferta insidiosa quella odierna per l’. I giallorossi sperano di ritrovare la vittoria al comunale dell’Immacolata contro unin crescendo che ha fatto la voce grossa al Giuliani contro i, con quattro gol e doppietta e un assist di Ferretti. Ilinvece, dopo due trasferte dove ha raccolto solo un punto, torna a giocare in casa. All’Aghetoni arriva la vice capolista, il K Sport Montecchio Gallo, ex squadra di mister Gastone Mariotti, attuale allenatore dei cartai che oggi non avranno Proietti Zolla, squalificato. Iinvece a Tolentino, per cercare di invertire la rotta con i dorici reduci da due pesanti sconfitte, con otto gol subiti e uno realizzato. Al Della Vittoria si presenteranno senza gli squalificati Ragni e Gioacchini.