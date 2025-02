Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Montefano, ecco l’Osimana: "C’è da fare risultato»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ci attende una gara complicata perchéha un ottimo potenziale". Peppino Amadio, allenatore del, avverte i suoi giocatori sulle insidie del pomeriggio. "Dobbiamo stare attenti – spiega il tecnico dei viola – perché ultimamente in casa abbiamo commesso delle ingenuità, quindi dovremo stare attenti e concentrati per evitare certi errori individuali". Ilè reduce dal successo ad Ancona, importante per la classifica e per il morale. Adesso la squadra deve dare continuità al percorso in un match che nasconde non poche insidie. "Ad Ancona è arrivata una vittoria di peso perché ottenuta contro chi sta dietro di noi in classifica edperché ha valore doppio. Però ai giocatori ho chiesto di archiviare subito quel successo, in settimana ci ha accompagnato il pensiero delle ultime due partite interne in cui siamo incappati in altrettante sconfitte".