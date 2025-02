Sport.quotidiano.net - Eccellenza: l’anticipo. Amarezza Sporting. Lo Zola fa il blitz

SCANDIANO 0 CALCIOSCANDIANO: Antonioni, Valestri, Valcavi (30’st Burani), Staiti, Maccabruni, Bonora (35’st M.Barbieri), Ferrari, Faye, Provenzano, Luca Barbieri 98’ (20’st Davitti), Waddi (15’pt Bonacini, 40’st Turrini). A disp.: Tarabelloni, Setti, Romani, De Pietri. All.: Baroni CALCIO: Bertocchi, Magli, Di Giulio, Monti (45’st Gamberini), Fiore, Andrejic (1’st Medi), Rossi, Molossi, Minelli (23’st De Angelis), Negri, Luca Barbieri 96’ (1’st Oulai)). A disp.: Filipiskyy, Farini, Tumminelli, Canosa, Guidi, Oulai. All.: Zecchi Arbitro: Cappello di Imola Reti: Negri al 7’st, Oulai al 42’st. Note: ammoniti Oulai, Molossi e Valcavi Niente da fare per loScandiano, che resta terz’ultimo con 19 punti (non vince dal 15 dicembre), con loche conferma la sua superiorità.