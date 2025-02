Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical ne fa 2 e stende il Faenza

Tutto in due minuti a inizio ripresa. Così ilCoriano d’anticipo non ha lasciato scampo al(2-0). Un successo firmato da Scarponi e Pasquini. Domenica in campo, invece, per Pietracuta e Vis Novafeltria impegnate entrambe in casa rispettivamente contro Massa Lombarda e Mezzolara.. Girone B (24ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Sanpaimola, Medicina Fossatone-Reno, Osteria Grande-Sant’Agostino, Pietracuta-Massa Lombarda, Russi-Granamica, Sampierana-Gambettola, Solarolo-Fcr Forlì, Vis Novafeltria-Mezzolara. Ieri:Coriano-2-0. Classifica:Coriano 50; Mezzolara 45; Castenaso 41; Sampierana 39; Pietracuta 38; Gambettola 34; Sanpaimola, Fcr Forlì 31; Medicina Fossatone 30; Reno 29; Osteria Grande, Massa Lombarda 28; Sant’Agostino 26; Russi, Solarolo 24;21; Vis Novafeltria 19; Granamica 18.