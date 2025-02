Ilrestodelcarlino.it - E ora è ufficiale: Filippo Scogli è il candidato del centrosinistra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il discorso di commiato della sindaca Gessica Allegni è stata anche l’occasione per il lancio delalla fascia tricolore per le imminenti elezioni amministrative. È stata lei stessa ad annunciare che la coalizione disosterrà con convinzione. Un passaggio di testimone che si è consumato con un lungo abbraccio, prima che lo stessoprendesse la parola. "Dirò poco – ha esordito il neo– perché siamo qui per il saluto di Gessica e ci sarà poi modo di presentare la squadra con cui affronteremo le elezioni amministrative e con la quale ci candidiamo a proseguire il lavoro fatto finora". Sono emozionate le prime parole dell’attuale assessore ai lavori pubblici. "Un ringraziamento ai partiti per la loro fiducia nei miei confronti e a Gessica per averci fatto sentire parte di un vero percorso.