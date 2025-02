Lanazione.it - È l’ora X per il Gambassi

Archiviato il pareggio a reti bianche di PiandiScò, oggi alle 15 ilè chiamato a vincere in casa contro la Dinamo Florentia. Gli ospiti sono infatti terzultimi in classifica è finora hanno vinto solo una delle nove trasferta affrontate, perdendone 6 con appena 4 gol all’attivo. Tre punti è quindi l’obiettivo obbligatorio della squadra di mister Mauro Falco, che non può permettersi ulteriori passi falsi se vuol confermare il proprio posto nei play-off. Due, però, le assenze importanti in casa termale per squalifica: il difensore centrale Bak Said e bomber Rosi. Per arbitrare il match è stato designato il signor Tonin di Piombino. S.C.