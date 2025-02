È Liorni quello da cacciare Ora o mai più Rai e conduttore nel mirino | pubblico furioso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ora o mai più, a finire sotto i riflettori (e c’è da giurarci che lui ne avrebbe fatto volentieri a meno) è stato Marco. Il motivo? Secondo una parte delilsarebbe inadeguato. “Già la trasmissione è quella che è, con pezzi da museo tirati fuori per non si sa quale motivo, poi a condurre ci mettereche ha la flemma di un monaco buddista, ecco fatto”, scrive un utente (con molta e assolutamente ingiustificata cattiveria) su X.>>“Giovanna non sta bene”. C’è posta per te, Amadeus entra in studio e avverte Maria: “Non ha retto”. Cosa è successo dietro le quinteE ancora: “Cara Rai cari dirigenti nvece della Rettore, cacciate: sicuro ne uscirà una trasmissione più frizzante”. A critiche del genereaveva risposto, neppure a farlo apposta, poche ore prima.