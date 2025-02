È la notte del Super Bowl 2025 | squadre pubblicità e dove vedere il Big Game americano

Leggi su Open.online

Poco dopo la mezzadi sta, tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles si contenderanno il trofeo Vince Lombardi per determinare il vincitore della National football league, il più importante campionato di football. I primi per confermarsi campioni per la terza volta consecutiva (sarebbe un unicum nella storia), i secondi per strappare lo scettro alla squadra che due anni fa li beffò proprio in finale. È il cosiddetto, la finalissima che incorona la squadra campione d’America o – come piace dire agli statunitensi – del mondo. Un evento capace di incollare di fronte al televisore più di cento milioni di persone e creare business di miliardi di dollari. Dallo sport alle scommesse sportive, dalla musica (con il celeberrimo halftime show affidato quest’anno al rapper Kendrick Lamar).