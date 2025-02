‘È come suonare FIFA’ – Jhon Duran si crogiola in una nuova partnership con Cristiano Ronaldo

Leggi su Justcalcio.com

ha faticato a contenere la sua gioia dopo aver segnato due volte al fianco dial suo debutto al-Nassr ieri.L'attaccante della Colombia si è unito al RIYADH Club alla fine della finestra di trasferimento di gennaio per £ 65 milioni da Aston Villa e ha segnato un tutore impressionante nella sconfitta per 3-0 del suo nuovo club di al-Fayha.era anche sul referto con il goal 924 della sua straordinaria carriera per chiudere una notte perfetta per gli uomini di Stefano Pioli.Alla domanda sugiocare al fianco della superstar del Portogallo,ha dichiarato: "Mi sembra dila modalità di carriera FIFA. Sto celebrando gli obiettivi con! "La svolta è arrivata al 22 ° minuto quandoha trovato lo spazio al centro della scatola e ha inserito uno scatto a sinistra nell'angolo in basso a destra, mettendo in avanti al-Nassr.