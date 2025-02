Dublinoquattro accoltellati | un arresto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.35 Diverse persone sono state accoltellate a Dublino, dove la polizia ha arrestato un uomo nel quartiere Stoneybatter. Glisarebbero almeno quattro. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. "Un uomo è stato arrestato ed è detenuto. Al momento non vi è alcun rischio per i cittadini", ha detto la polizia. Una delle vittime è stata aggredita sull'uscio di casa. Un'altra al rientro dal lavoro. L'aggressore avrebbe usato un coltello da cucina. Le pugnalate sarebbero scattate dopo una lite in una casa."Non è terrorismo",dice la polizia