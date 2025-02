Thesocialpost.it - Dublino, accoltella persone per strada: arrestato un uomo

Leggi su Thesocialpost.it

L’arresto dell’a StoneybatterLa polizia irlandese haunnel quartiere Stoneybatter diin seguito a un “grave incidente” avvenuto nelle ultime ore. Secondo i media locali, sarebbero statete fino a quattro, anche se le condizioni delle vittime non sono ancora state confermate.Le dichiarazioni della poliziaIn un comunicato, la polizia ha confermato l’arresto di un, attualmente detenuto, ma ha assicurato che “al momento non c’è alcun rischio per il pubblico”. Le forze dell’ordine hanno anche sottolineato che forniranno ulteriori dettagli non appena disponibili.Preoccupazione tra i residentiIl fatto ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Stoneybatter, che seguono con attenzione gli sviluppi delle indagini in corso.L'articoloperunproviene da The Social Post.