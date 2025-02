Ilfattoquotidiano.it - Droni spia su una base militare in Germania: “Lì vengono addestrati i soldati ucraini all’uso dei Patriot”

Nuovo caso di spionaggioin. Questa volta, secondo quanto scrive il quotidiano Süddeutsche Zeitung, a cercare di ottenere informazioni sensibili dell’esercito tedesco sono stati, per più volte nel periodo dal 9 al 29 gennaio,che per sei volte hanno tentato di carpire informazioni utili sorvolando una struttura dell’esercito federale nel nord dellanella quale, tra le altre cose,all’utilizzo dei sistemi di difesa.Non è stato possibile, da quanto si apprende, capire chi ci fosse dietro ai velivoliche, stando al rapporto citato da SZ, hanno preso di mira la struttura di Schwesing, nello stato Schleswig-Holstein, causando sei “incidenti alla sicurezza”, le forze di sicurezza e l’intelligence stanno ancora indagando per spionaggio.