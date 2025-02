Sbircialanotizia.it - Droga nel bicchiere in discoteca? Al Piper arriva lo chouchou ‘salva drink’

Questa sera nello storico locale di via Tagliamento a Roma l’iniziativa di Italpol Vigilanza contro l’insidioso fenomeno del drink spiking, saranno distribuiti pratici elastici Serata di prevenzione contro il drink spiking alClub di Roma. Un’iniziativa promossa da Italpol Vigilanza in collaborazione con lo storico locale di via Tagliamento 9, per prevenire un fenomeno .L'articolonelin? Alloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.