Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, puntata da incubo per Paolo Del Debbio: a cosa è costretto a metà puntata

Serata difficile perDel, su Rete 4. Che il clima in studio non sia dei più agevoli lo si capisce già a, quando il conduttore èad accendere il megafono che tiene sempre a portata di mano per sbrogliare le situazioni complicate. Il dibattito sul caso Almasri tra Davide Faraone, deputato di Italia Viva, e Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, in collegamento, procede caotico con l'onorevole siciliano ex Pd particolarmente su di giri. «Però guardi, è veramente difficile così, ma io l'ho interrotta Faraone? Nonostante le castronerie l'ho interrotta?», protesta l'esponente della maggioranza. «Le dica lei le castronerie», «È pazzesco, mi rivolgo a lei, faccia qual, quest'uomo è di un'insolenza e di una maleducazione mondiale». All'ennesima interruzione del collega, il padrone di casa senza dire una parola impugna il megafono, si avvicina al renziano e tuona: «Taccia! Lei deve tacere.