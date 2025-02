Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Milano oggi, Finale Coppa Italia volley femminile 2025: programma, canale, streaming

domenica 9 febbraio (ore 15.20) si giocadelladi. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) si assegna il trofeo e sarà ancora una volta la grande classica della pallavolo tricolore contemporanea a mettere in palio il titolo. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e molto appassionante: le venete inseguono il sesto sigillo consecutivo, le lombarde sperano di festeggiare per la prima volta.Le Pantere si presentano con i favori del pronostico: sono imbattute nel corso di questa stagione e hanno già battuto le meneghine nella semidel Mondiale per Club, in Superna e nel confronto d’andata in campionato. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno regolato Novara in semiper 3-0, mentre il sestetto di Stefano Lavarini ha prevalso su Scandicci al tie-break e potrebbe avere più fatica nelle gambe in vista di questo scontro diretto.