Calciomercato.it - Doppio bomber al posto di Vlahovic: hanno scelto Osimhen

La vittoria in extremis contro il Como ha rianimato i bianconeri: proseguono, intanto, le voci sul nuovo attaccantePur senza entusiasmare, la Juventus di Thiago Motta è riuscita a centrare una vittoria dal peso specifico non indifferente contro il Como, dando continuità al successo casalingo contro l’Empoli e potendo preparare al meglio il prossimo impegno in Champions League contro il Psv.aldi(LaPresse) – Calciomercato.itAncora una volta i bianconeri sono stati trascinati da Randal Kolo Muani, che ha già portato a cinque il bottino di reti messe a segno nelle prime tre apparizioni ufficiali con la maglia della Juventus. Prendendo una squadra ancora insicura per mano, l’attaccante francese non ha avuto bisogno di periodi di adattamento per incidere sin da subito.