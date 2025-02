Biccy.it - DopoFestival, fuori Giulia De Lellis: chi sono le due vip che la sostituiranno

Desarebbe dovuta essere una delle ospiti deldi Alessandro Cattelan, ma alla fine il suo nome sarebbe saltato. A farlo per primo era stato Dagospia e poco dopo Gabriele Parpiglia aveva svelato i dettagli in merito alla sua presenza. “Sarà ospite solamente per una puntata . lo farà nella serata delle cover, perché in questo modo non andrebbe ad influenzare il voto“. Ma a quanto pare qualcosa sarebbe andato storto e sempre Gabriele Parpiglia, via social, ha smentito la sua presenza. Al suo posto Anna Dello Russo.“Giallo e cambio in corsa al” – ha scritto – “Al posto diDeper commentare i look dei cantanti ci sarà Anna Dello Russo. Sembrerebbe che le polemiche legate al compagno Tony Effe siano state ‘fatali’ per la Dee di conseguenza la Rai ha scelto di puntare su un volto ‘neutro’ ed esperto come Anna Dello Russo.