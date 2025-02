Liberoquotidiano.it - Dopo Roccaraso, ecco "l'invasione di Ovindoli". Per Rita De Crescenzo finisce malissimo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa voltaDesi è fermata a. La tiktoker napoletana finita nella bufera per aver organizzato la "" di followers partenopei (e non solo) nella rinomata ma piccola località sciistica abruzzese aveva invitato i suoi fan a fare altrettanto con. Ma le è andata male. Il tema, già questione di ordine pubblico con il sindaco diche aveva denunciato l'inciviltà dei turisti della domenica, invocato l'esercito e varato nuove misure per arginare l'esodo dei pullman provenienti da Napol, si è trasformata in una faida tra il politico e il mediatico. "Si è rivelata un flop l'diannunciata via social da alcuni noti tiktoker napoletani. Si era parlato di centinaia di autobus pronti a partire per località sciistiche abruzzesi in questo weekend.