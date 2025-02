Internews24.com - Donati avvisa Frattesi: «Ci pensi bene prima di lasciare l’Inter, ha già dimostrato una cosa»

di RedazioneL’ex centrocampista Massimosi è espresso su, l’azzurro che sta vivendo un momento non facile con la maglia delMassimo, intervistato da TVPlay, si è espresso così su Davide, il centrocampista delche continua a essere tormentato dalle voci di calciomercato e vive un momento di poca serenità anche in campo, comeanche nella scarsa prova di Firenze contro la Fiorentina di Palladino.LE PAROLE – «ha già fatto vedere di poterci stare nel, è in Nazionale e quando gioca gioca. E’ già un giocatore importante e può stare in quel contesto. Se andrà via per un club che vince una volta ogni cinque o dieci anni direi di no, sei in una delle migliori squadre di Italia e d’Europa. Dipende da chi ti cerca e dipende da ciò che senti dentro, il giocatore che non gioca non è mai contento» le parole disu