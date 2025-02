Thesocialpost.it - Donatella Rettore contro Pierdavide Carone a ‘Ora o mai più’: “Non sei De Gregori”

8 febbraio, un acceso confronto ha animato la puntata di Ora o mai più, il programma di Rai1. Protagonista della discussione è stata ancora una volta, la quale non ha risparmiato critiche pungenti, indirizzandole questa volta a.Leggi anche: Addio a Tony Roberts, attore di Woody Allen Tony reso famoso dal film “Io e Annie”Il giudizio di, accompagnato dalla coach Gigliola Cinquetti, ha interpretato “La donna cannone” di Francesco De, ricevendo consensi da parte del pubblico in studio e sui social. Tuttavia,ha bocciato l’esibizione, criticando duramente l’interpretazione del brano: “Deè un mio mito, ma lui non ha l’età né lo spessore di De, né la voce”, ha detto, ritenendo che solo una donna potesse reinterpretare il pezzo con la stessa grazia del cantautore.