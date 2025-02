Oasport.it - Dominik Paris amaro dopo il quarto posto: “Ho lasciato troppo nella parte centrale, il sogno se ne va”

Leggi su Oasport.it

Un’altra buonissima gara diai Mondiali di Saalbach:la settima posizione in superG, arriva la quarta piazza in discesa libera, arrivando davvero a un passo dai migliori. La medaglia il veterano altoatesino se l’è giocataalta, perdendo un po’, prima di un grandissimo finale.L’azzurro ha commentato la sua prova con un pizzico di amarezza: “Ilè andato e mi dispiace per i tifosi e per tutti per non essere riuscito a salire sul podio, è un peccato”.“Ho perso tanto nel terzo settore, non sono riuscito a prendere gli spazi bene e penso di avertanto in quel passaggio e mi è costato caro nell’economia della gara.finale poi ho spinto e ho provato a recuperare, ma purnon è bastato perché la pista eracorta“.è stato di gran lunga il migliore degli azzurri in velocità in questo Mondiale, avendo centrato la top 10 in entrambe le gare: purè mancato qualcosa per cogliere la medaglia.