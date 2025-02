Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 9 febbraio 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 9Torna, 9In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 9Puntata dedicata al Festival di Sanremo con alcuni dei grandi protagonisti delle edizioni passate della kermesse musicale. Tra gli: Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani ed Alberto Bertoli.