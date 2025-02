Dolce o salato? Al Vomero è di moda il breakfast in love al Sophie’s Bar Bistrot 

Leggi su Ildenaro.it

Sempre più sul pezzo ilBar Bistrot di recente apertura, situato nel cuore dela via Cilea, a pochi metri dal Teatro Cilea di Napoli. In perfetta linea con l’immagine sempre più diffusa di Napoli, “città dell’accoglienza” e meta sempre più ambita nel panorama del turismo internazionale, Giuseppe Luogo giovane , rampante imprenditore, titolare della struttura, presenta per San Valentino, una doppia versione delal fine di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela; nella fattispecie, per la colazione continentale, viene proposto un red sweet menu, che va dal classico caffè “napoletano” agli hotcakes con confetture biologiche, o semplicemente con miele o sciroppo d’acero, alla frutta con ciuffi di panna montata, tagliata di frutta fresca, spremuta di arancia della Costa di Sorrento.