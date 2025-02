Dilei.it - Dolce e avvolgente, la fragranza da indossare questo inverno profuma di latte

Quando chiudiamo gli occhi e pensiamo a una persona o a un ricordo della nostra vita, spesso alla mente ci arriva subito una. Gli odori sono potenti, restano impressi nella memoria e riescono anche a risvegliarla, come se avessimo una mappa olfattiva delle emozioni che abbiamo vissuto nel corso della nostra vita.Perscegliere il profumo daè proprio come scegliere un abito, un accessorio, o un taglio di capelli: resterà tra le cose speciali che gli altri potranno rammentare o memorizzare di noi.Proprio come un capo d’abbigliamento, ladeve vestirci alla perfezione, deve valorizzarci e deve farci sentire a proprio agio. E se si amano i profumi dolci e avvolgenti, perché non optare per quelli che ricordano il? Ci sono tantissime opzioni che all’interno del loro bouquet hannoingrediente speciale, che fa sentire abbracciati da una nuvola di bontà.