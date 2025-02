Ilgiorno.it - Documentario premiato, fondi al pirarucu

Leggi su Ilgiorno.it

Narra la leggenda che sia stato il Dio supremo dei Guarani, il dio Tupã, a trasformare un indio cattivo nel pesce simbolo di protezione dell’ambiente, nonché di sostentamento per gli abitanti dell’Amazzonia. Proprio al, minacciato dai bracconieri, e al progetto di promozione della pesca sostenibile lanciato nel 1999, è dedicato il, inserito nell’ultima edizione del Sondrio Festival, della regista brasiliana Carolina Fernandes. Negli anni il progetto è stato esteso a 22 comunità: ha consentito l’introduzione della pesca sostenibile, gli esemplari sono aumentati e uomini e donne lavorano nella distribuzione del pesce. Il, presentato al Teatro Sociale il 21 novembre, si è meritato due riconoscimenti: la menzione speciale della Giuria internazionale ("Per il suo messaggio di conservazione, perché mostra come il bene di una comunità possa nascere da un rapporto con la natura") e il premio “Renata Viviani“ dalla Cineteca del Cai del valore di 1.