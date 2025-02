Ilrestodelcarlino.it - Distrugge le auto in sosta: denunciato 19enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Diciannove anni, sulla carta d’identità. Diciannove, come leprese di mira durante un raid notturno. Un numero ricorrente, il diciannove, per un cittadino nordafricano che, nella lunga serata di martedì 21 gennaio scorso, avrebbe compiuto un’autentica "strage" di lunotti, specchietti e finestrini ed è stato oraalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per i reati di danneggiamenti e i tentativi di furto all’interno dei mezzi che erano parcheggiati nelle strade falconaresi. La svolta è arrivata all’esito di un’articolata e meticolosa attività investigativa portata avanti dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. I militari, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei pubblici esercizi della città, e soprattutto ascoltando persone informate sui fatti, sono riusciti in breve tempo a individuare e identificare il ragazzo, che peraltro era già noto alle forze dell’ordine.