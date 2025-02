Ilgiorno.it - Direzione Est: benvenuti nell’anno del confine

Si parte, con la mente e non solo, inEst da domani alla libreria Mondadori Duomo, occupata fino a domenica dal cartellone “Un viaggio da fare 2025“ curato dal regista Massimiliano Finazzer Flory e promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia perché l’occasione è l’apertura della Capitale europea della cultura "Go!", fifty-fifty tra l’italiana Gorizia e la slovena Nova Gorica. Città siamesi, più che gemelle, unite dalche è appunto il tema di questo programma che prevede due anteprime nazionali: martedì alle 11 la giornalista Greta Sclaunich presenta “Le foibe spiegate ai ragazzi“ (Piemme) a studenti milanesi, con accesso aperto al pubblico, mentre venerdì 14 febbraio, alle 18.30, tocca a Mauro Covacich (nella foto) e alla sua “Trilogia triestina: Svevo, Joyce, Saba”, in uscita per La nave di Teseo, che sviluppa i tre monologhi-corpo a corpo con questi giganti della letteratura del Novecento portati in scena dallo scrittore.