Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Roma 0-0 | Salvataggio di Radu LIVE

Dopo le gare giocate venerdì e sabato, si riparte con il lunch match, valido per la ventiquattresima giornata del campionato diAPrimo appuntamento domenicale, dopo le partite giocate tra venerdì e sabato, di questa ventiquattresima giornata del campionato diA.Ranieri e Di Francesco (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Eusebio Di Francesco, si presentano a questo importante appuntamento dopo la cocente sconfitta patita sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic nel turno precedente: dopo aver recuperato dall’iniziale 2-0, i lagunari hanno preso il terzo gol a pochi minuti dalla fine della partita. E la classifica piange, visto che la vittoria manca ormai dal 22 dicembre dello scorso anno: 2-1 casalingo al Cagliari di Davide Nicola. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri, arrivano a questa sfida dopo l’eliminazione patita ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao, mentre in campionato hanno fermato sull’1-1 la capolista Napoli di Antonio Conte nel turno precedente.