DIRETTA Serie A Cagliari-Parma e Lazio-Monza | Seguile LIVE

Dopo il lunch match tra Venezia a Roma, doppio appuntamento delle 15 per la ventiquattresima giornata del campionato diAContinua inarrestabile la marcia della ventiquattresima giornata del campionato diA: dopo la sfida delle 12.30 tra il Venezia e la Roma, ecco quelle in programma per il pomeriggio.Davide Nicola (LaPresse) – Calciomercato.itPartiamo con il, guidato in panchina da Davide Nicola. I sardi sono reduci dalla sconfitta, la seconda consecutiva, casalinga contro ladi Marco Baroni nel turno precedente e hanno necessità di fare punti per tenere a debita distanza il terzultimo posto, occupato proprio dai rivali di oggi. I ducali dell’allenatore Fabio Pecchia, infatti, sono a quota 20 punti, uno in meno dei rossoblu, e arrivano a questo appuntamento dopo la pesante debacle interna, 3-1 il risultato, contro unaconcorrente nella lotta per non retrocedere come il Lecce di Marco Giampaolo, trascinato da uno straordinario Nikola Krstovic.