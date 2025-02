Ilrestodelcarlino.it - "Difficile trovare manodopera"

Alessandra Imbrescia titolare dell’azienda Alessandra Imbrescia Style ha detto: "Ho aperto il mio salone di parrucchieria nel 2006 e dal 2022 sono in affitto di poltrona da un mio collega. La cooperazione di più professionisti in uno stesso salone è una tendenza spiccata nel Nord Europa, mentre in Italia ci sono ancora molte lacune a livello burocratico. Il mercato si sta evolvendo, la clientela chiede un servizio di qualità e questo porta il professionista a conoscere e formarsi, anche sul piano manageriale. Questa evoluzione ci sta portando sempre di più a essere visti come specialisti del benessere e della bellezza. Il reperimento diè sicuramente un problema, dato che i giovani che intraprendono questo mestiere sono poco inclini a un lavoro fatto di sacrifici e di manualità".