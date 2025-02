Ilrestodelcarlino.it - "Difficile prendere la linea al telefono"

Giorgio Bosso ha cambiato medico tre anni fa. "Quando è andato in pensione il mio medico di famiglia, tre anni fa, ho cambiato medico e da allora è iniziata la peripezia. Il problema più grosso è comunicare con le segretarie. Per telefonare è un problema perché il mio dottore lavora in un ambulatorio di sette medici e a volte prima di parlare con una segretaria c’è da aspettare una ventina di minuti. Una segreteria telefonica dice di attendere e c’è da aspettare molto. Quando poi riesco alanon ho problemi e riesco a fissare immediatamente un appuntamento o a richiedere impegnative e ricette".