Difesa, sicurezza e ascolto. I messaggi per l’Ue da Madrid visti da Adornato

Senza capacità di rispondere alle paure post globalizzazione, l’opposizione alle destre dei patrioti sarà vana perché non ci si può e non ci si deve opporre solo ad Abascal, Wilders o Orban ma ci si deve preoccupare di rispondere alle domande dei cittadini e dell’elettorato. Questo è il punto centrale per ragionare di Ue, patrioti e Trump secondo Ferdinando, presidente della Fondazione Liberal ed editorialista del Messaggero, autore con Mons. Rino Fisichella de “La libertà che cambia. Dialoghi sul destino dell’Occidente” (Rubbettino), che elogia il ruolo di Giorgia Meloni nella relazione futura tra Usa e Ue. “Non si può non approntare una strategia di limitazione di controllo dei flussi e non si può immaginare di governare solo esibendo la politica dei diritti, non capendo cosa determina le paure in merito al cambio radicale di civiltà.