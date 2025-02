Quifinanza.it - Dichiarazione Red 2025 in scadenza, chi deve farla e cosa succede se non si presenta

Leggi su Quifinanza.it

LaRed è un documento che alcuni pensionati devonore all’Inps per continuare a ricevere le prestazioni collegate al reddito. Serve infatti a verificare se i beneficiari rispettano ancora i limiti di reddito previsti per l’erogazione degli assegni assistenziali e previdenziali.L’Inps però non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per ricordare l’adempimento, quindi è sulle spalle del singolo ricordare e verificare serla. Chi è obbligato a compilare il modello Red? Vediamose non viene trasmesso entro i termini, che stanno per scadere.Chire la?Il modello Red è obbligatorio per chi percepisce prestazioni collegate al reddito, ma non comunica automaticamente tutte le proprie entrate all’Agenzia delle Entrate.