Ilrestodelcarlino.it - Dichiarata ufficialmente la morte del figlio 14enne dello chef Minguzzi: “Non si può morire così”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 9 febbraio 2025 – Ucciso per un banale scambio di battute tra i banchi del mercato di Kadikoy, a Istanbul, dove si era recato con gli amici per comprare una felpa e delle attrezzature da skateboard. Mattia Ahmet, 14 anni, è morto, dopo oltre due settimane di agonia, pugnalato cinque volte ai reni e ai polmoni, vicinissimo al cuore. Questa mattina i medici hanno messo una pietra tombola sulle ultime speranze, rendendo incontrovertibile quello che già si sapeva da venerdì, quando era statalacerebrale. Ora sono due le comunità in lutto. Quella degli italiani in Turchia, che in queste ore si sono stretti al dolore dei familiari. E quella di Misano, da dove viene il papà di Mattia, Andrea, da anni trapiantato all’estero comedell’ambasciata francese a Istanbul.