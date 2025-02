Universalmovies.it - DGA Awards 2025 | A Sean Baker la vittoria. Tutti i premi

Leggi su Universalmovies.it

Questa notte la Directors Guild of America, l’associazione dei registi hollywoodiani, ha consegnato gli ambiti DGA.Da sempre forti indicatori per ladella categoria Miglior Regista agli Oscars, i DGAquesta notte hanno visto trionfaregrazie alla sua regia di Anora, film protagonista assoluto dei Critics Choiceassegnati solo nella giornata di ieri. Seguendo questo ragionamento va considerato che nella storia di questisolo 8 volte su 76 il vincitore non ha vinto poi l’Oscar alla Miglior Regia.DGANominationha superato i colleghi Jacques Audiard (Emilia Perez), Edward Berger (Conclave), Brady Corbet (The Brutalist) e James Mangold (A Complete Unknown).Tra gli altri vincitori della serata, RaMell Ross ha portato a casa ilo Michael Apted come Miglior Film d’esordio con Nickel Boys; in ambito televisivo, invece, Frederick E.