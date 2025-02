Nerdpool.it - Destiny 2: Eresia – Il primo atto dell’ultimo episodio La Forma Ultima è disponibile

L’di2 ha inizio, portando con sé nuove attività, una nuova storia, armi inedite e riproposte, nuove nature di sottoclasse e molto altro. I Guardiani tornano sull’iconica Astrocorazzata di1, ora sotto il controllo di un’Eco. Con il lancio dell’I, vengono introdotte 25 nuove modifiche del manuf, tra cui potenziamenti ai poteri ad arco e nuove opzioni per debilitare i nemici.Nuova attività: Mondo InferioreI Guardiani potranno affrontare Mondo Inferiore, una missione cooperativa per tre giocatori ambientata sull’Astrocorazzata. Questa attività, simile a Reame Infranto e Spira, cambia a ogni sessione, offrendo obiettivi, scontri e zone di pattuglia sempre diversi. Giocabile sia in squadra che in solitaria, Mondo Inferiore permette di ottenere doni di vari livelli per migliorare armi e abilità, ma presenta anche sfide impegnative, come munizioni limitate e salute non rigenerabile.