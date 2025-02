Lanazione.it - Destinazione futura e vertici. I dubbi della Cisl

"La querelle dei rinnovi deiAutorità portuale di Spezia e Marina di Carrara, assieme alla possibile eventualedel porto marinello dentro il sistema portuale toscano, sono un combinato disposto ‘scombinato’ che non aiuta a capire, dilata le nomine, introduce elementi di disequilibrio". Lo afferma la Uste la FitToscana Nord in una nota. "Dov’era la Regione Toscana quando il tandem Del Rio-Orlando ci portò nello spezzino – si chiede il sindacato –? La verità è che la nostra Regione è molto attenta al sodalizio Piombino-Livorno e vede tutto il resto con insofferenza. E sul Piano regolatore portuale di Marina di Carrara a che punto siamo? Perché, si era detto, andava portato a casa entro l’anno e ormai siamo a febbraio inoltrato. Vediamo litigi istituzionali, proteste sindacali, ma quando abbiamo firmato tutti insieme il documento di intesa in Provincia di Massa Carrara, abbiamo scritto chiaro, nero su bianco, che la prima cosa da fare era quella di portare a casa il Piano regolatore portuale e che poi si sarebbe fatta la valutazione per capire meglio se la nostra Autorità portuale debba rimanere dov’è o invece andare (non tornare) dentro quella esistente a Livorno".