Delmastro dopo il cambio ai vertici dell’Anm | Si può aprire una nuova stagione con la magistratura

“Lo sciopero confermato non mi pare l’elemento di novità”, afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Giustizia Andreale parole del nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi che ha anche aperto al confronto con il dialogo con la risposta positiva della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È semmai la preannunciata volontà di dialogo pur nella distinzione delle legittime posizioni che segna l’elemento su cui concentrarsi. Il Governo non si chiuderà mai al dialogo”, sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia.e laAnm: “È l’ora del dialogo”“La riforma della giustizia non è mai stata partorita come “contro” qualcuno, ma “per” cittadini e magistrati. Siamo sempre stati convinti che le riforme si costruiscano con il dialogo, ma non possano essere interrotte dal muro contro muro.