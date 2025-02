Ilrestodelcarlino.it - "Delle istituzioni non c’è nessuno"

"Qui al presidio siamo molti più di quelli che ci aspettavamo – dice Angela Verdecchia, rappresentante della Rete degli Studenti MediMarche –. Solo al Bramante Genga l’adesione allo sciopero è stata di oltre il 63%. Avremmo voluto vedere anche qualche rappresentante, ma purtroppo non si è presentato. Siamo qui per chiedere scuole dignitose, perché gli studenti non si sentono al sicuro. Siamo stanchi di vedere cartelloni con scritto "pericolo calcinacci" nelle aule, laboratori tecnici inutilizzati o di vedere container improvvisati dove fare lezione. Le scuole stanno cadendo a pezzi. Quella che denunciamo è una situazione che si protrae da anni e per cui studenti, famiglie e docenti si stanno battendo da tanto tempo".