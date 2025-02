Lanazione.it - "Decisione inconcepibile. Una bocciatura assurda"

"Ladel governo è. Una scelta di grave insensibilità istituzionale e storica. Ripresenterò un Odg al Senato nei prossimi giorni. Mi appello al ministro Giuli affinché si faccia promotore di un atto riparatorio". Il senatore Dem Dario Parrini ha così commentato ladella Camera alla richiesta di sostenere le celebrazioni per l’anniversario dei 650 anni dalla morte di Boccaccio. "È prima di tutto nell’interesse del ministero evitare una così grossa cattiva figura a livello nazionale e internazionale. Stiamo parlando di Boccaccio, uno dei padri della lingua e della letteratura italiana, maestro di narrativa per tutta Europa, non di un Sor Capanna. Trovo pienamente condivisibili le parole di Eugenio Giani e molto importante l’iniziativa che ha annunciato". Il senatore del Pd Parrini, inoltre, ha anche aggiunto che è particolarmente incomprensibile come, a Giovanni Boccaccio, non sia stata riconosciuta la condizione di figura di “eccezionale rilevanza storico- culturale e sociale“, condizione indispensabile per vedere riconosciuto il diritto ad avere un sostengo a livello nazionale di contributo agli eventi celebrativi.